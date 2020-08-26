Росбанк создает собственную управляющую компанию (УК), пишет «Коммерсант» . Об этом свидетельствует отчетность банка, согласно которой 26 июня завершена операция по приобретению 100% ООО «УК «РБ Капитал». Новую компанию возглавил Олег Галкин, ранее работавший в УК «Уралсиб» и БКС. Документы на получение лицензии в ЦБ будут направлены «по факту их готовности».

У Росбанка уже был опыт создания УК — в 2001 году в инвестиционно-банковскую группу вошла одноименная компания. Но в 2008-м она перешла в финансовый холдинг Михаила Прохорова. Больше Росбанк попыток выйти на рынок коллективных инвестиций не предпринимал, но в последние годы на фоне падения ставок по вкладам частные инвесторы массово заинтересовались возможностями доверительного управления.

По оценкам участников рынка, для запуска средней по размерам компании на старте нужно не менее 100 млн рублей, еще 50—100 млн рублей в год потребуется на поддержание бизнеса. Чтобы УК вышла на окупаемость, стоимость чистых активов в управлении должна превышать 5 млрд рублей, полагают участники рынка. Если компания хочет развиваться, активы должны превышать 10 млрд рублей, которые за вычетом вознаграждения банку будут приносить 150 млн рублей, считают участники рынка.