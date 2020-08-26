Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 12 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 5 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 75,55 рубля (плюс 23 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 2 копейки и составил 89,2 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду с утра российская валюта остается под давлением. По его словам, у пары доллар/рубль динамика совпадает с парой USD/BYN. Продолжит ослабляться белорусский рубль, подешевеет и российская валюта. Ближайший уровень сопротивления для пары доллар/рубль находится на уровне 76,5 рубля, отмечал эксперт.

«Совсем печальная картина с рублем. В паре с долларом российская валюта вчера уходила выше 75,5 и опять-таки из-за политических рисков. Не исключено, что в первой половине дня мы увидим откат котировок ближе к 75, но ослабление рубля обязательно продолжится», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.