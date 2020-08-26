Агенты по продаже авиабилетов, имеющие счета в Сбербанке, смогут мгновенно производить расчеты с авиакомпанией S7 Airlines через смарт-контракты с помощью токенов, говорится в сообщении кредитной организации. Данное решение появилось в России впервые, уточняется в сообщении.

Благодаря блокчейну деньги со счета агента будут токенизироваться и передаваться авиакомпании согласно алгоритму, прописанному в смарт-контракте.

В схеме расчетов Сбербанк будет выступать владельцем платформы токенизации, а также гарантом наличия на расчетном счете клиента необходимой суммы денег. Часть IТ-инфраструктуры совместного решения, за которую отвечает Сбербанк, будет размещаться в SberCloud.