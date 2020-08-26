Объем инновационной продукции, произведенной в секторе малого бизнеса, достиг 67,1 млрд рублей, что в постоянных ценах выше уровня 2017 года на 55%, сообщили в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. В 2011—2019 годах выпуск новых и улучшенных товаров, работ и услуг вырос в 2,5 раза и достиг своих максимальных значений.

Уровень инновационной активности малых предприятий в прошлом составил 5,8%. Наибольшие значения индикатора зафиксированы на предприятиях по производству лекарственных средств и материалов (22,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (18%), электрического оборудования (11,3%), готовых изделий (11,1%), химических веществ и продуктов (10,5%).

ВШЭ прогнозирует спад ВВП России в 2020 году в 4,2% Прогноз предполагает снижение ключевой ставки ЦБ еще на 0,25 п. п. до конца 2020 года.

Затраты на инновационную деятельность малых предприятий в 2019 году составили 27,3 млрд рублей (на 23% больше в постоянных ценах, чем объем инвестиций, направленных на технологические инновации в 2017-м). Наибольшие значения индикатора интенсивности затрат на инновационную деятельность зафиксированы в производстве лекарственных средств и материалов (5,8%), автотранспортных средств (4%), компьютеров, электронных и оптических изделий (2,7%).

Доля инновационной продукции в общем объеме продаж малых предприятий занимает 2,4% (в 2017 году — 1,6%).