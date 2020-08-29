Каждый четвертый россиянин хотел бы оформить ипотеку онлайн, а каждый пятый мечтает потратить на сделку не более часа, говорится в исследовании Райффайзенбанка.

При этом 17% готовы провести сделку полностью удаленно, а 8% предпочли бы встретиться с представителем банка для подписания документов. Большинство (75%) же собирается посетить отделение банка и оформить всю сделку там.

«59% респондентов не хотели бы оформить ипотеку онлайн, поскольку считают, что удаленное проведение сделки небезопасно. Для 30% респондентов это просто непонятный процесс... Большинство (68%) опрошенных планируют покупку недвижимости в ипотеку и отдают предпочтение новостройкам. 67% доверяют только личному осмотру квартиры. Треть же готовы выбирать будущее жилье на сайтах — агрегаторах объявлений», — отмечается в сообщении.

Безопасность обработки персональных данных — ключевой критерий для 74% респондентов. Для 73% важно отсутствие возможностей для мошенничества с закладной. Для каждого второго в приоритете удобство сервиса онлайн-оформления сделки.



При этом застройщику и банку 63% россиян готовы доверить регистрацию закладной, 44% — оформление страховки, а каждый третий — внесение изменений в закладные, уточнили в Райффайзенбанке.



В онлайн-опросе приняли участие более 3 тыс. жителей 11 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, которые в ближайшие пять лет планируют покупку недвижимости. Это мужчины (45%) и женщины (55%) преимущественно старше 35 лет. Ежемесячный доход большинства респондентов составляет от 30 тыс. до 60 тыс. рублей.