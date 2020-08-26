Инфляционные ожидания россиян изменились в августе слабо и разнонаправленно по сравнению с предыдущим месяцем, оказавшись при этом выше значений марта — месяца, когда проводился предыдущий сопоставимый по методике опрос ООО «инФОМ». Об этом свидетельствуют данные очередного информационно-аналитического комментария ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» .

Как поясняют в Центробанке, «инФОМ» в августе возобновил проведение по заказу регулятора всероссийских репрезентативных опросов населения в формате личного интервью. «Ввиду методологических различий их результаты не сопоставимы с результатами телефонных опросов, проводимых в апреле — июле, и будут приведены в сравнении с опросами, проводимыми до марта 2020 года включительно», — говорится в обзоре.

«Показатели ожидаемой (8,8%) и наблюдаемой (9,2%) населением инфляции по результатам опроса оказались выше значений марта (7,9% и 8,3% соответственно). Текущие уровни наблюдаемой и ожидаемой инфляции находятся вблизи среднего значения IV квартала 2019 года», — сообщают в Центробанке.

В числе прочего там обращают внимание на то, что «для респондентов со сбережениями оценки ожидаемой и наблюдаемой инфляции сравнялись, а для респондентов без сбережений ожидаемая инфляция была ниже наблюдаемой».

Также выяснилось, что инфляционные ожидания предприятий и участников финансовых рынков немного увеличились, а прогнозы профессиональных аналитиков на 2020 год не изменились.

«Проводимый Банком России мониторинг предприятий зафиксировал некоторый рост краткосрочных ценовых ожиданий. При этом средний ожидаемый предприятиями годовой темп прироста цен остается на низком уровне: в августе он составил 1,9%. В разрезе отдельных отраслей изменение ценовых ожиданий предприятий было разнонаправленным. Наибольший рост ценовых ожиданий отмечали предприятия сферы услуг, в основном из-за увеличения закупочных цен и издержек. Наибольшее снижение ценовых ожиданий наблюдалось в розничной торговле в связи с уменьшением ожиданий спроса», — отмечает регулятор.

Ожидания инфляции, заложенные в цены инструментов финансового рынка, в августе немного увеличились. При этом прогнозы профессиональных аналитиков на 2020 и 2021 годы оставались ниже 4%.



По оценкам Банка России, уровень инфляции до конца текущего года будет повышаться по мере выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года и по итогам 2020-го составит 3,7—4,2%. По итогам 2021 года в условиях постепенного восстановления совокупного спроса, в том числе с учетом проводимой мягкой денежно-кредитной политики, Банк России прогнозирует годовую инфляцию на уровне 3,5—4%. В дальнейшем инфляция стабилизируется вблизи 4%, полагает регулятор.

