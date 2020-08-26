Гражданин РФ, подозреваемый в мошенничестве, экстрадирован в среду в Россию из Республики Кипр вывозным рейсом «Аэрофлота». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского посольства в Никосии.

«При содействии представителя российского МВД на Кипре состоялась экстрадиция гражданина РФ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, и скрывавшегося от органов суда и следствия», — проинформировала представитель пресс-службы.

Бизнесмен, экстрадированный в среду с Кипра, обвиняется в хищении более чем 500 млн рублей у одного из крупнейших российских банков, уточнили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«По версии следствия, с марта 2008 по октябрь 2010 года соучредитель и директор ряда коммерческих организаций в Мурманской области [Ираклий] Джанджгава (в заметке ТАСС фамилия несколько раз дается в другом написании — «Джанджагва». — Прим. Банки.ру) с сообщниками из числа руководителей данных организаций заключили кредитные договоры с российским банком на общую сумму свыше 500 млн рублей, которые впоследствии похитили», — сообщили в надзорном ведомстве.



Фигурант обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Бизнесмен скрылся и был объявлен в розыск. В октябре 2016 года он был обнаружен на Кипре. Запрос о его выдаче был удовлетворен в марте 2020 года.