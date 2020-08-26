Использование инфраструктурных облигаций в России нужно аккуратно развивать. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, передает ТАСС.

«Конечно, это очень хороший инструмент, его аккуратно, но надо использовать, расширять его использование», — сказал глава государства. По его словам, это нужно делать «спокойненько, с обеспечением устойчивости, стабильности и прозрачности всего этого процесса».



Ранее сообщалось, что Минстрой с участием «ДОМ.РФ» прорабатывает выпуск инфраструктурных облигаций на строительство инженерных сетей для жилья. Применение таких облигаций позволит профинансировать строительство коммунальной и инженерной инфраструктуры в российских городах. Пилотными регионами по выпуску инфраструктурных облигаций могут стать Тульская, Нижегородская, Тюменская и Ленинградская области.