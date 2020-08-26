Фондовые торги в России завершились в среду повышением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,76% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 051,97 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,48% до отметки 1 273,24.

Акции «Полюса» подорожали на 2,24%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,16%, Mail.ru — на 1,02%, «Газпрома» — на 0,88%, «Норильского никеля» — на 0,81%, МТС — на 0,29%, «Магнита» — на 0,27%. Котировки бумаг «Яндекса» снизились на 0,89%, Московской биржи — на 0,57%, Сбербанка — на 0,25%.



«Во второй половине сессии российский рынок совершил рывок вверх благодаря ускорению роста глобальных фондовых индикаторов и восстановлению нефти. Данный импульс был вызван сильными данными по американской экономике», — поясняет эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.



«Сегодня вечером российский рынок ценных бумаг чуть ожил, есть покупки, но динамика курсов валют многих очень нервирует и заставляет держаться подальше от сделок до прояснения ситуации», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

