Доллар и евро подорожали к рублю по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 75,65 рубля, что на 32 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,33 рубля (плюс 15 копеек).

Курс доллара в ходе сессии доходил до 76 рублей, курс евро — до 89,81 (минимальные курсы составляли 75,35 и 88,99 рубля соответственно). С начала торгов было проведено 46,2 тыс. сделок с долларом на общую сумму около 2,2 млрд долларов и примерно 6,6 тыс. сделок с евро на 276 млн евро.



Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, ослабление рубля в среду «выглядело странно и на фоне «зеленой» нефти, и ввиду успешного аукциона Минфина по размещению ОФЗ». «Тут большое значение сейчас имеют страхи по поводу белорусского «бумеранга»: политическая нестабильность Минска теоретически способна срикошетить по деловой репутации Москвы, и это пугает рынки капитала, — рассуждает эксперт. — Помимо прочего, все валюты развивающихся экономик сейчас под давлением, вниз их тянут турецкая лира и белорусский рубль».

«Рубль сохраняет относительную слабость, почти не замечая позитивных драйверов, в том числе роста нефти, а реагирует лишь на негативные сигналы или даже снижается без них, — констатирует эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. — Основной причиной этой тенденции являются высокие внешнеполитические риски, угрожающие новыми санкциями. Без улучшения этой ситуации или в отсутствие роста мировых рынков рубль может продолжить снижаться с ближайшей целью в паре с долларом на отметке 77,65, которая является ее пятимесячным максимумом».

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов прогнозирует, что при коррекции на рынке нефти доллар может уйти выше отметки 76,5 рубля «с целью достичь 77». «До конца недели это вряд ли успеет случиться, но в начале следующей недели — вполне возможно… Увидеть евровалюту по 90 рублей мы можем уже в четверг или пятницу», — не исключает эксперт.



«Комбинация политических событий в Республике Беларусь и событий, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным, формирует риск новых западных рестрикций и продолжает оказывать негативное влияние на российскую валюту. Минобороны Белоруссии заявило, что армия не приемлет сложившуюся в стране ситуацию и готова «защитить страну» от внутренних угроз. Если в конфликт вмешается армия, то это окажет дополнительное давление на рубль», — считает начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер» Михаил Шульгин. При этом, по его мнению, «фундаментально рубль выглядит перепроданным».