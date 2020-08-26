Федеральная антимонопольная служба России считает вероятным небольшое повышение тарифов на услуги международного роуминга в связи с тем, что объем предоставляемых услуг сильно упал. Об этом, как передает ТАСС, заявила начальник управления регулирования связи и IT ФАС Елена Заева в ходе «Прямой линии с ФАС».

«Сейчас россияне мало куда ездят, и поэтому объем услуг международного роуминга сильно упал по вполне понятным причинам, а у операторов есть постоянные затраты при взаимодействии с операторами — партнерами из других стран. И плюс расчеты идут в валюте. Все эти факторы влияют на то, что есть такая возможность, что операторы — не сильно, не по всем направлениям, не на большой объем — могут повысить тарифы», — пояснила она.



По словам Заевой, сейчас услугами международного роуминга почти никто не пользуется, поэтому повышение тарифов не принесет выручки операторам сотовой связи. «Поэтому сейчас ситуацию мы оцениваем как сложнопрогнозируемую», — добавила она.