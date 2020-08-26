Председателем наблюдательного совета госкорпорации «ВЭБ.РФ» станет вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, сообщили РБК источник, близкий к набсовету госкорпорации, и три источника, близких к правительству.

Смене главы предшествовали законодательные изменения. Ранее набсовет ВЭБа автоматически возглавлял премьер-министр. В середине июля 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект (принят и вступил в силу в августе), который изменил этот принцип: теперь глава набсовета будет назначаться правительством сроком на пять лет, он вправе совмещать этот пост с государственной должностью и должностью федеральной госслужбы.

Согласно действующему распределению полномочий между заместителями премьер-министра, деятельность ВЭБа как института развития курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он же отвечает за реализацию инвестпроектов, осуществляемых госкорпорацией. Белоусов рассматривался на пост главы набсовета ВЭБа, рассказывали источники РБК. Но его кандидатура не получила финального одобрения Михаила Мишустина, сообщили два собеседника РБК. Также на пост руководителя набсовета рассматривалась кандидатура помощника президента Максима Орешкина.

Дмитрий Григоренко до января 2020 года был заместителем Мишустина в Федеральной налоговой службе. Согласно тому же распределению обязанностей между вице-премьерами, Григоренко играет ключевую роль в правительстве: за ним, так же как и за первым вице-премьером Белоусовым, закреплено кураторство над общей реализацией национальных проектов, к нему перешел ряд полномочий, закрепленных за первым вице-премьером в предыдущем правительстве Дмитрия Медведева, — управление госдолгом и госкредитами России, разработка и исполнение федерального бюджета, налоговая политика, регулирование в сфере алкоголя и спирта. Григоренко также отвечает за совершенствование контрольно-надзорной деятельности, то есть за реализацию механизма «регуляторной гильотины».

«Григоренко давно работает с Мишустиным. Премьер фактически сохраняет контроль за набсоветом ВЭБа», — отметил собеседник РБК, близкий к набсовету госкорпорации. «Решения по стратегическим сделкам будут принимать с учетом позиции премьера. Последние изменения в закон расширили самостоятельность правления госкорпорации, а новая конфигурация набсовета позволит принимать оперативные решения по крупнейшим сделкам», — добавил он.

В 2020 году очных заседаний набсовета ВЭБа пока не проводили; в последний раз, согласно сайту правительства, очное заседание состоялось в декабре 2019 года, еще под руководством Дмитрия Медведева. Мишустин дважды отказывался от проведения заседания набсовета в очной форме, объяснял ранее один из источников РБК причину изменения методики назначения главы набсовета госкорпорации. По его словам, у премьер-министра, возглавившего правительство в январе 2020 года и почти сразу столкнувшегося с пандемическим кризисом, задача «делать все быстро, чтобы скорее продемонстрировать результат, а также максимальный и хороший эффект в публичном пространстве». «Госкорпорация «ВЭБ.РФ», которая нацелена на долгосрочные инвестпроекты, сейчас ни одну из этих задач не решает», — отмечал собеседник РБК.



Набсовет — высший орган управления «ВЭБ.РФ», госкорпорации с активами почти в 3,4 трлн рублей. Он определяет основные направления ее деятельности (на основе утвержденного правительством меморандума), стратегию, бюджет, одобряет сделки по участию ВЭБа в капитале финансовых организаций, сделки по приобретению или отчуждению имущества, стоимость которого превышает 10% его капитала, принимает решения о размещении госкорпорацией облигаций как на внутреннем, так и на внешнем рынке, а также формирует параметры участия ВЭБа в проектах, имеющих общегосударственное значение, но не соответствующих его традиционному мандату.