Большинство (77%) российских предпринимателей оценили в 50% и менее шансы на выживание их компаний в случае повторного введения режима карантина в связи с рисками второй волны COVID-19. Как передает РБК , это следует из результатов мониторинга состояния бизнеса и эффективности мер господдержки, проводимого аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В августовском опросе приняли участие руководители и владельцы 1 035 компаний из всех регионов России. Среди респондентов 20,25% представляют сферу непродовольственной торговли, почти 10% — обрабатывающие производства; 9% участников опроса работают в строительной сфере, 7% — в туризме.

Основной проблемой для бизнеса в посткарантинный период оказался стагнирующий спрос в экономике — 67,2% респондентов отметили, что потребительской спрос так и не вернулся на докризисный уровень. Более половины предпринимателей сообщили, что спрос на их продукцию восстановился только на 50% и менее по отношению к тому же периоду 2019 года, а 25% оценивают спрос менее чем в 20% от прошлогоднего.

Почти половина (46,4%) респондентов сообщили о снижении финансовых показателей. Занятость удалось в целом удержать: больше половины компаний отметили, что штатная численность сотрудников на текущий момент по отношению к тому же периоду 2019 года составила 80—100%.

Более 40% предприятий, охваченных мониторингом, заявили, что не смогут восстановиться и выполнить отложенные обязательства перед государством, на отсрочку которых оно пошло в качестве меры поддержки. Самые большие опасения у бизнеса вызывает перспектива уплаты налогов за 2020 год.



Одновременно более 22% предпринимателей считают, что каждая вторая компания региона в их отрасли находится под угрозой банкротства.