Бизнес хочет запретить россиянам возвращать в семидневный срок купленные через Интернет товары, пишут «Известия» . Речь идет о смартфонах, косметике, нижнем белье и сложной бытовой технике без брака и изъянов. Минпромторг разрабатывает новый нормативно-правовой акт, который определит отношения между покупателем и реализатором.

Как рассказали в комитете Торгово-промышленной палаты (ТПП) по электронной коммерции, онлайн-торговля выступает за то, чтобы уравнять ее в правах со стационарной розницей. То есть запретить гражданам сдавать товары, которые признаны невозвратными для обычной торговли. Перечень утвержден специальным постановлением правительства. Юридически потребители могут возвращать онлайн-продавцу все наименования продукции (если это не лекарственные препараты, которые допустили к реализации в 2020 году) в течение семи дней при сохранении товарного вида.

Работу операторов онлайн-торговли проверят на предмет добросовестных практик Сегмент онлайн-продаж продуктов в России сегодня растет на фоне ограничений в связи с пандемией.

По словам участников рынка, интернет-магазины осуществляют возврат согласно действующему законодательству. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ подчеркнул, что действующее регулирование дает право возвратить товары надлежащего качества только тем потребителям, которые купили их в онлайне. Остальные покупатели вправе лишь обменять товар, не подошедший им по размеру, расцветке, габаритам, форме или комплектации, на аналогичный, более им подходящий. Шелищ считает, что предложение ТПП противоречит установленному законодательству и интересам всей отрасли интернет-торговли: легкость оперативного возврата способствует ее бурному росту. Также, приобретая товар в Интернете, покупатели не имеют возможности его увидеть вживую, поэтому у них должно сохраниться право вернуть то, что не подошло.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов поддерживает инициативу: отсутствие перечня невозвратных товаров надлежащего качества в онлайн-торговле — актуальная проблема. Эксперт подчеркнул, что онлайн-торговля в результате такого положения не несет дополнительных убытков: возможные потери компании «зашивают» в цену продукции. Но в итоге ее стоимость сопоставима с аналогичной в обычной рознице, хотя операционные процессы и расходы у ретейлеров разные.