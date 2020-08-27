Приватизацию госимущества разрешат без включения объектов в федеральный прогнозный план, пишут «Известия» . Такой законопроект подготовил Минфин для ускорения темпов оборота недвижимого и движимого имущества, не приносящего доход и не востребованного государством. Ведомство предлагает разрешить приватизацию федерального имущества, минуя программу, в которой указываются объекты и основные направления приватизации на плановый период, а также прогноз влияния этого процесса на структурные изменения в экономике. Последняя версия этого плана рассчитана на 2020–2022 годы. Как уточняется в пояснительной записке, речь идет об объектах, кадастровая и балансовая стоимость которых составляет менее 100 млн рублей, а также об объектах движимого имущества (за исключением акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ).

Правительство получит полномочия по установлению порядка формирования и утверждения перечня таких объектов, а также право его менять. Как говорится в пояснительной записке, эти функции будет реализовывать Росимущество по согласованию с Минфином и ФАС. Также законопроектом предлагается регламентировать правила проведения аукционов для такого типа госимущества. Предлагаемые изменения направлены на ускорение темпов приватизации, что будет способствовать снижению нагрузки на федеральный бюджет в виде средств, выделяемых на содержание и обеспечение сохранности имущества, а также обеспечит поступление отложенных доходов в федеральный бюджет в виде налогов на прибыль, говорится в пояснительной записке.

Росимущество планирует в 2020 году приватизировать госимущество на 4 млрд рублей В 2020 году в рамках программы приватизации госимущества продано 18 пакетов акций предприятий, находящихся в собственности государства.

Во фракциях Госдумы к инициативе Минфина отнеслись неоднозначно. По словам депутатов, очевидно, что в стране есть имущество, которое считается для государства нерентабельным активом. Его передача в частные руки, с одной стороны, может изменить ситуацию в лучшую сторону, если инвесторы начнут в него вкладывать. С другой стороны, есть и прямо противоположные примеры, когда предприятия ЖКХ оказывались в частном управлении и ситуация в них только ухудшалась. Но нет никаких гарантий, что это имущество не будет отдано за бесценок «своим людям». Эти вопросы должны согласовываться с Госдумой, отметили депутаты.

По мнению экспертов, действия Минфина логичны и в нынешней экономической ситуации правильны. Обозначенная в законопроекте стоимость менее 100 млн рублей для недвижимости низкая, соответственно, речь идет об очень скромных объектах, которые вряд ли существенны с точки зрения федерального бюджета. Вместе с тем все, что связано с управлением такого рода объектами, требует приличных затрат и армии чиновников, поэтому в данном случае позиция Минфина выглядит весьма рациональной. Процедура приватизации ускорится, поэтому продать такие объекты можно будет быстрее и не ждать, когда они полностью развалятся, считают эксперты.