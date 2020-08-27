Фондовые торги в России в четверг стартовали разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:15 мск индекс Мосбиржи просел на 0,17% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 046,69 пункта. Индекс РТС повысился на 0,08% — до отметки 1 274,41.

«Разнобой на утренних торгах в Азии не дает четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, торги начнутся нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 3 020—3 080 пунктов, по индексу РТС — 1 260—1 285 пунктов», — прокомментировал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.