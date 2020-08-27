В России в 2020 году обанкротится 180—200 застройщиков, совокупно строящих примерно 4 млн кв. м недвижимости, сообщил директор аналитического управления Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

«В настоящее время негативных цифр по банкротствам застройщиков не наблюдается, и полные данные появятся не раньше, чем через полгода. Мы считаем, что в 2020 году, с точки зрения количественных банкротств, цифра будет на уровне 180—200 застройщиков с портфелем около 4 миллионов квадратных метров», — заявил Выломов.

По его словам, некоторое снижение числа разорившихся компаний в первом полугодии было вызвано переносом банкротных процедур из-за пандемии.

«За полгода у нас обанкротилось 73 застройщика, которые реализуют 1,2 миллиона квадратных метров. Это меньше, чем за первое полугодие 2019 года, тогда обанкротилось 90 с общим портфелем 2 миллиона квадратных метров», — сказал он, добавив, что за июль — август обанкротилось 25 девелоперов.

Всего, по данным РАСК, за прошедший год количество застройщиков, осуществляющих свою деятельность на территории России, снизилось с 3 тыс. до 2,2 тыс. Этот показатель включает не только банкротства, но и девелоперов, добровольно ушедших с рынка.