Получение госуслуг можно будет совместить с походом в банк или на почту, они будут доступны как при очном визите, так и в электронном виде, пишет «Российская газета» . Законопроект с поправками в закон о госуслугах Минэкономразвития внесло на рассмотрение в правительство. Большинство услуг будут оказываться в проактивном формате — достаточно будет дать согласие на едином портале «Госуслуги».

Также Минэкономразвития предлагает переходить к реестровой модели услуг — все будет происходить в электронном формате. «Для проверки сведений в реестре органы власти не будут требовать с заявителя предъявления указанного документа, а только сведения, которые в нем содержатся», — пояснили в пресс-службе министерства.

Оцифровать и перевести существующие документы граждан в личный кабинет на портале «Госуслуги» теперь можно будет в МФЦ. Сотрудники центров, согласно новым поправкам, будут проводить такие процедуры и консультировать граждан по работе на портале «Госуслуги».

По словам разработчиков, законопроект вступит в силу сразу после подписания.