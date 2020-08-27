Газтрансбанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщили в ЦФТ.

«Клиенты банка получили возможность мгновенно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в банках — участниках СБП, указав только номер телефона. Проект реализован с использованием комплекса решений ЦФТ», — отмечается в сообщении.

Отправка и прием переводов осуществляются клиентами банка в системах дистанционного банковского обслуживания «ГТБ Онлайн» на платформе Faktura.ru. Зачисление платежей происходит на счета клиентов в процессинговом центре «КартСтандарт». Для доступа к операционному и платежному клиринговому центру СБП используется облачная платформа «Золотой короны».