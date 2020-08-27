Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Дальневосточного Банка на уровне «ruВВВ-» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций и качества активов, сильной капитальной позицией, консервативной оценкой корпоративного управления, а также адекватными операционной эффективностью и ликвидностью», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, кредитный портфель банка составляет более 50% его валовых активов и представлен ссудами, выданными юрлицам и ИП (порядка 32% валовых активов на 1 июля 2020-го), а также физическим лицам (19%). Банк характеризуется значительным запасом балансовой ликвидности (покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (Лам) составляет 32%, ликвидными активами (Лат) — 35% на 1 июля 2020-го) на фоне низкой концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах (доля 10 крупнейших групп кредиторов в пассивах составила менее 8%).



Доля просрочки в розничном портфеле остается стабильной — на уровне менее 2%. Обеспеченность ссудного портфеля клиентам оценивается как адекватная.

