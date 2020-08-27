Доходность негосударственных пенсионных фондов в первом полугодии вновь стала положительной, сообщает Центробанк в новом выпуске аналитического материала «Доходность НПФ» .

Cредневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за полгода составила 2,8%, пенсионных резервов — 3,2%. Средневзвешенная доходность указывается до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду, следует из материалов регулятора. Там уточняется, что в годовом выражении доходность составила 5,7% и 6,5% соответственно.

Медианная доходность фондов по итогам первого полугодия 2020 года составила 3,9% (7,9% годовых) по пенсионным накоплениям и 3,6% (7,2% годовых) по пенсионным резервам.

«Положительная динамика доходности фондов в большинстве случаев обусловлена восстановлением фондового рынка во II квартале 2020 года», — поясняют в Банке России.



Уровень инфляции за первое полугодие 2020 года составил 2,6%, напоминают в ЦБ.