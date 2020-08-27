Белоруссия пока не обращалась к Минфину РФ по поводу возможности рефинансирования долга в 1 млрд долларов. Если такое предложение поступит, оно будет рассмотрено, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

«Запросов от белорусских коллег пока не поступало. При поступлении вопроса в Минфин России он будет рассмотрен в соответствии с указаниями правительства РФ», — отметили в министерстве.

По информации, распространенной ранее в четверг, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что премьер-министры Белоруссии и РФ Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут переговоры о рефинансировании 1 млрд долларов долга.

«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования. <...> То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюте», — сказал на совещании в Минске Лукашенко, которого ТАСС процитировало со ссылкой на БелТА.

Во вторник министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что всего в текущем году страна должна выплатить по валютному госдолгу около 3,6 млрд долларов, из них 2 млрд уже выплачены. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона готова будет рассмотреть вопрос о рефинансировании кредитов Белоруссии, если такое предложение от Минска поступит.

Названы страны, которым Россия может отказаться давать кредиты при принятии новых правил Минфина По новым правилам не будут рассматриваться в качестве потенциальных заемщиков, например, государства, находящиеся в состоянии военных конфликтов и социально-политических кризисов, а также отнесенные ОЭСР к шестой или более низкой группе странового кредитного риска.

Президент Белоруссии также заявил, что государство не допустит обвала национальной валюты.

«Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок, — сказал Лукашенко в четверг на совещании в Минске. — Некоторые люди же этому поддаются — валюту из банков забрать и так далее».

«Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар — пожалуйста, он сегодня стоит, сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой — значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше — значит, будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля», — подчеркнул белорусский лидер.

Он также заявил, что в стране еще не начали по-настоящему использовать золотовалютные резервы. «Молодцы в Национальном банке, правительстве. Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну», — подчеркнул он.

«Поэтому нет такой катастрофы. Да, в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности. Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту — пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс», — заявил Лукашенко.

При этом он предупредил, что ему уже докладывают об ограблениях людей, которые меняли деньги, о чем стало известно преступникам. «Я думаю, нашему населению надо серьезно подумать над этим», — отметил глава государства.



В последние недели белорусский рубль слабеет на фоне нестабильной политической ситуации в стране. Чуть более чем за месяц доллар в Белоруссии подорожал с 2,39 рубля до почти 2,65 рубля, в итоге белорусская валюта потеряла в цене к американской более 9%. Во вторник Национальный банк разослал белорусским банкам рекомендации по проведению валютно-обменных операций с участием физических лиц. Белорусский регулятор призвал принять все возможные меры по пополнению обменных пунктов наличностью, а также высказался за взвешенное отношение к установлению курсов покупки и продажи валюты.