Постепенное восстановление экономической активности в России продолжается, свидетельствует «Мониторинг отраслевых финансовых потоков» ЦБ.

Скользящее четырехнедельное среднее отклонение объема входящих платежей по отношению к «нормальному» уровню (среднему уровню дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта 2020 года) по экономике в целом с 17 по 21 августа составило минус 7,3% против минус 9,3% неделей ранее. Отклонение входящих платежей без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления сократилось до минус 4,4% с минус 5,3% неделей ранее (10—14 августа).

«Тенденция к постепенному сокращению отставания от «нормального» уровня входящих платежей наблюдается по всем укрупненным группам отраслей, за исключением группы инвестиционных товаров, что косвенно свидетельствует о низком инвестиционном спросе. Восходящий тренд в потребительских товарах и услугах, продолжающийся четвертую неделю подряд, указывает на восстановление потребительского спроса в целом при смещении его структуры от услуг к товарам», — отмечается в материале регулятора.



Группа экспортных товаров и услуг по-прежнему значительно влияет на снижение совокупного показателя по экономике, при этом наблюдается постепенное уменьшение отклонения объема платежей вниз от «нормального» уровня. Так, на рабочей неделе с 17 по 21 августа скользящее среднее отклонение средних дневных объемов входящих финансовых потоков в экспортных отраслях составило минус 13,1% против минус 14,4% неделей ранее. «Драйвером изменений в укрупненной группе отраслей, ориентированных на экспорт, является добыча сырой нефти и газа, где по мере смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ сокращается среднее за четыре недели отставание от «нормального» уровня (минус 19,8% после минус 25,3% неделей ранее)», — добавляют в Центробанке.