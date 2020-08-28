Управляющие компании (УК) выступили с критикой поправок к законодательству, предложенных ЦБ и касающихся признания их связанными с пенсионными фондами, пишет «Коммерсант» . Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Минфин письмо с замечаниями по проекту закона, расширяющего применение ЦБ мотивированного суждения в отношении деятельности НПФ. По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, определение связанности лиц на основании мотивированного суждения сотрудников Банка России отличается большой юридической неопределенностью. Критерии связанности должны определяться нормативным актом ЦБ, пояснил Тимофеев.

Беспокойство ассоциации вызывает концепция «связанных лиц», которая вынудит НПФ отказаться от услуг УК, брокеров и спецдепозитариев, входящих в одну группу. По мнению НАУФОР, введение этого понятия призвано исключить злоупотребления, связанные с конфликтом интересов финансовых организаций, но регулирование уже предусматривает меры выявления и предотвращения конфликта интересов и систему управления рисками. Для НПФ и УК действует фидуциарная ответственность.

НПФ просят отложить введение норм инвестирования накоплений через кэптивные УК Принятие законопроекта, расширяющего применение ЦБ мотивированного суждения в отношении деятельности НПФ, приведет к снижению доходности инвестиций.

В ассоциации предлагают отказаться от использования мотивированного суждения ЦБ при определении связанности лиц, от запрета на осуществление связанными лицами НПФ функций УК и спецдепов. В случае же принятия закона предлагается пересмотреть сроки вступления его в силу, поскольку опасаются негативных последствий для финансовых организаций и застрахованных лиц.

Ряд УК, которые, как правило, не входят в одну группу с НПФ, поддерживают инициативы регулятора. В ЦБ подчеркивают, что установленный нормативными актами лимит инвестирования средств НПФ в «связанных лиц» направлен «на предотвращение возможных потерь средств застрахованных лиц в случае реализации риска (несостоятельность, банкротство) на одном лице (и связанных с ним лицами)». В Минфине заявили, что «позиция по данному вопросу от НАУФОР пока не поступала».