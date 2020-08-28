Мосгорсуд подтвердил законность приговора в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, осужденного на 14 лет лишения свободы за присвоение более 14 млрд рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Апелляционные жалобы на приговор Мещанского районного суда оставлены без удовлетворения», — сказал собеседник агентства.

В соответствии с приговором суда Бородину также назначен штраф в размере 2,5 млн рублей. Еще один фигурант дела, первый вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин, получил 12 лет колонии и штраф в 2 млн рублей.

Подсудимые находятся в международном розыске, однако Великобритания отказала в их экстрадиции на территорию России.

Фигуранты признаны виновными по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата и присвоение вверенного имущества организованной группой, в особо крупном размере).

Судом установлено, что Бородин с сообщниками похитили более 14,5 млрд рублей Банка Москвы в период с 2008 по 2011 год. Данное хищение было совершено через выдачу заведомо невозвратных кредитов, а также проведение убыточных сделок купли-продажи валюты через подконтрольные организации.