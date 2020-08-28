Эксперты по кибербезопасности обнаружили в открытом доступе данные более 150 млн пользователей социальных сетей Facebook, LinkedIn и Instagram, включая имена и номера телефонов. Об этом сообщил основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

«Всего на обнаруженном в открытом доступе сервере Elasticsearch находятся данные более 150 миллионов пользователей социальных сетей Facebook, LinkedIn и Instagram, включая более 81 миллиона профилей пользователей Facebook, более 66 миллионов профилей пользователей LinkedIn и свыше 11 миллионов профилей пользователей Instagram», — отметил он.

Эксперты обнаружили базу с данными 200 млн пользователей Twitter и Weibo База выложена в открытый доступ и доступна для скачивания, число российских пользователей в ней неизвестно.

База данных в основном содержит пользовательские имена, ссылки на профиль, электронную почту, страны, информацию о подписчиках, а также места работы и должности, отметил Оганесян. При этом число российских пользователей в «слитой» базе точно не известно, но оно невелико, так как база собиралась китайской компанией Shenzhen Benniao Social Technology в интересах китайских компаний, работающих на зарубежных рынках.