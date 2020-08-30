Компания «МТС» запустила обновленный тарифный план «Тарифище», абоненты которого первыми на рынке смогут обменивать оставшиеся в конце месяца гигабайты на кешбэк и экономить на абонентской плате в среднем 25—30% в зависимости от условий тарифа и объема неизрасходованных гигабайтов. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«Абонент может обменять неиспользованные гигабайты на своем «Тарифище» на кешбэк в приложении «Мой МТС». Для обмена достаточно в приложении нажать на кнопку «Обменять гигабайты» и следовать указаниям. Полученный кешбэк можно тратить на оплату услуг мобильной связи, на подписки в приложениях МТС, а также на скидку до 100% на аксессуары и гаджеты в салонах МТС. Для этого необходимо быть пользователем или зарегистрироваться в сервисе «МТС Cashback» и выбрать, на что будет потрачен кешбэк», — говорится в релизе.

По умолчанию первого числа каждого месяца кешбэк будет потрачен на скидку на услуги мобильной связи на номере, с которого проводился обмен.

Обмен гигабайтов доступен абонентам, перешедшим или подключившим актуальную версию «Тарифища» с 13 августа.



В компании напоминают, что в Москве абонентская плата за «Тарифище» составляет 650 рублей за 700 минут, 700 СМС и пакет мобильного Интернета объемом 50 гигабайт. Если абонент израсходовал за месяц, например, 15 ГБ из пакета, то он сможет обменять оставшиеся гигабайты на кэшбэк и сэкономить примерно 225 рублей.

