Работающие в Москве и Московской области кредитные организации с 20 марта по 19 августа 2020 реструктурировали кредиты граждан и предприятий на общую сумму 464,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.



Жители столицы направили в банки 374 тыс. заявлений на изменение условий своих кредитных договоров, 59% из них одобрено, это около 220,7 тыс. Реструктуризация проведена по 195,7 тыс. кредитов граждан на общую сумму 168,8 млрд рублей. В рамках собственных программ банков из них реструктурировано 84%, остальное — в рамках кредитных и ипотечных каникул.

Московские предприниматели получили одобрение по 71% обращений на изменение условий кредитных договоров из 13 тыс., направленных в банки. Столичным предприятиям график платежей фактически изменен по 8,5 тыс. обращений на общую сумму 188,7 млрд рублей, в том числе 26,8 млрд — по предоставленным кредитным каникулам.

Жители Московской области получили одобрение банков по 120,3 тыс. обращений из 192,9 тыс. направленных. На 19 августа реструктурировано 110 тыс. кредитов граждан на общую сумму 69,4 млрд рублей. Из них порядка 83,5% — в рамках собственных программ банков, остальные — в рамках кредитных и ипотечных каникул.

Подмосковные предприниматели получили одобрение по 4,7 тыс.заявлений из 7,6 тыс. направленных. Для предприятий Московской области реструктуризация проведена по 4,3 тыс. обращений на сумму 37,6 млрд рублей, из них 5,4 млрд — по предоставленным кредитным каникулам.