Интерес розничных инвесторов, делающих вложения самостоятельно, к более рисковым активам вырос во II квартале 2020 года на фоне повышенной волатильности на рынках и снижения ставок по вкладам. На эту тенденцию указывает Банк России в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» .

Во II квартале 2020 года российская экономика столкнулась с масштабными ограничениями, введенными из-за пандемии, констатируют в ЦБ. «Регуляторные и надзорные послабления со стороны Банка России способствовали стабилизации ситуации в финансовом секторе и позволили сохранить финансовые показатели отрасли на приемлемых уровнях. В сложившихся условиях ставки по депозитам снижались, а на фондовом и валютном рынках наблюдалась повышенная волатильность», — поясняет регулятор.

«Розничные инвесторы в надежде на получение быстрого дохода стали проявлять повышенный интерес к самостоятельным инвестициям в рисковые активы: акции, в том числе иностранные, иностранную валюту и структурные облигации с базовыми активами в иностранной валюте. Кроме того, снизилась доходность классических облигаций, которые составляют основную долю в стратегиях доверительного управления. Как следствие, интерес к продуктам доверительного управления снизился, а основной прирост клиентов наблюдался в сегменте брокерского обслуживания», — говорится в обзоре.

Количество клиентов на брокерском и депозитарном обслуживании во II квартале 2020 года выросло до 6 млн и 6,3 млн лиц соответственно (рост на 19% и 18% к предыдущему кварталу). Основной прирост по-прежнему наблюдался в массовом розничном сегменте у профучастников — кредитных организаций. За счет массового привлечения новых клиентов росла доля активных клиентов у банков-профучастников, которая впервые превысила аналогичный показатель профучастников — некредитных финансовых организаций, свидетельствуют данные Центробанка.

В свою очередь количество клиентов в сегменте доверительного управления составило 401 тыс. (плюс 3% за квартал), а стоимость инвестиционных портфелей — 1,3 трлн рублей, в том числе 0,28 трлн рублей в рамках стандартных стратегий (плюс 7% за квартал). Основной приток клиентов наблюдался в стандартных стратегиях, инвестирующих в структурные облигации с базовыми активами в иностранной валюте.

Средний размер индивидуального инвестиционного счета в рамках брокерского обслуживания за квартал незначительно снизился и составил 80 тыс. рублей, а в рамках доверительного управления — вырос с 285 тыс. до 292 тыс. Доля ИИС среди клиентов на брокерском обслуживании составила 35%, а в доверительном управлении — 66%.

На фоне повышенной активности розничных инвесторов в условиях волатильности по итогам II квартала 2020 года сохранялся высокий объем биржевых торгов на фондовом рынке, где на нетто-основе (разница между суммой сделок по покупке и суммой сделок по продаже) розничные инвесторы купили российских акций на 127 млрд рублей на Московской бирже и иностранных акций на 91 млрд рублей на Санкт-Петербургской бирже (рост на 49% и 225% к предыдущему кварталу соответственно).

В числе прочего в обзоре ЦБ отмечается, что в целом поведение инвесторов на рынке акций носило контрциклический характер: они покупали подешевевшие акции, тем самым способствуя их росту в цене.



На валютном рынке розничные клиенты стали нетто-покупателями валюты, однако объем покупок не превышал уровень прошлого года.

