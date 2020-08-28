Минэкономразвития РФ представит обновленный прогноз социально-экономического развития на 2020—2022 годы на заседании правительственной бюджетной комиссии, которое пройдет через неделю. Об этом заявил журналистам глава министерства Максим Решетников, передает ТАСС.

«У нас запланировано заседание правительственной бюджетной комиссии, оно пройдет через неделю, если память мне не изменяет. Там будет представлен обновленный прогноз», — сказал он.

Министр отметил, что в целом оценка ситуации в экономике России сейчас существенно лучше той, что МЭР делало два месяца назад.

По словам Решетникова, экономика восстанавливается лучше ожиданий, во многом это связано с увеличением бюджетных расходов, социальных выплат, регулярным финансированием расходов, в том числе капитального характера. Кроме того, расходы регионов удалось поддержать благодаря трансфертам из федерального бюджета. Важную роль также сыграли кредитные программы, добавил министр.

«В то же время цифры по безработице высокие», — отметил глава Минэкономразвития. По его словам, рост числа безработных составил 1,3 млн человек, из них 700 тыс. — это те, кто был сокращен. «Не такие большие цифры, как мы ожидали. С учетом этого мы рассчитываем, что рынок труда начнет восстанавливаться к осени», — сказал Решетников.

«Мы видим, общаясь с бизнесом, что никакой паники нет. Все понимают, что риски есть, и готовят разные сценарии. Но все работают, промышленные предприятия планируют наращивать экспорт», — подчеркнул министр.



Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году упадет на 4,8%. В первом полугодии, по предварительной оценке Росстата, ВВП страны сократился на 3,6%.

