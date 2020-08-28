Рост реальных зарплат в России за 2020 год может составить до 2,5%. Такой прогноз приводится в опубликованном в пятницу июльском обзоре Центробанка по экономике.

Из материалов ЦБ следует, что в июне этого года номинальная заработная плата выросла на 3,8% в годовом выражении (после роста в мае на 4%).

«Рост показателя поддержали временные меры — стимулирующие выплаты в здравоохранении и госуправлении. Также смягчение ограничений положительно сказалось на динамике зарплаты в частном секторе, а именно — в торговле, строительстве, транспорте», — поясняет регулятор.

В реальном выражении, согласно расчетам ЦБ, рост заработной платы в июне составил 0,6% к соответствующему периоду прошлого года (в мае — 1%). При этом по итогам II квартала 2020 года она сократилась на 0,1%.



«По оценкам Банка России, в среднем за 2020 год реальная заработная плата увеличится на 1,5—2,5%», — говорится в обзоре.