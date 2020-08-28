Уровень безработицы в России в июле составил 6,4%. Такая оценка приводится в опубликованном в пятницу обзоре ЦБ по экономике.

Там отмечается, что «в июле по мере возобновления производственной деятельности потребность работодателей в работниках постепенно восстанавливалась. Бюджетные меры, а именно выдача субсидий и беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты, позволили ограничить масштаб сокращения занятости».

При этом уровень безработицы в июле оказался выше июньского, следует из материала ЦБ. «Уровень безработицы в июле составил 6,4% после 6,3% в июне и 6,1% в мае. Численность безработных за месяц выросла на 79 тыс. человек (с исключением сезонности)», — указано в обзоре.

В Центробанке поясняют, что наблюдаемый рост безработицы в ответ на снижение экономической активности связан с ограниченной подстройкой рынка труда через зарплатный канал. «Это обусловлено низким инфляционным давлением в экономике, отличающим текущий период снижения экономической активности от аналогичного периода 2014—2015 годов», — пишет регулятор, напоминая, что в 2009 году подстройка рынка труда также проходила как через снижение численности занятых, так и через зарплатный канал.

В числе прочего в обзоре отмечается, что в июле продолжилось восстановление потребительской активности, чему способствовали частичное снятие ограничений по социальному дистанцированию и реализация отложенного спроса. В помесячном выражении розничная торговля выросла на 6,2%. Основной вклад в рост внесло увеличение продаж непродовольственных товаров (плюс 12%), уровень которых достиг средних значений первой половины 2019 года. Продажи продуктов питания остались на уровне предыдущего месяца (плюс 0,4%). В то же время по мере смягчения ограничений ускорилось восстановление объема платных услуг (плюс 15% после плюс 5,1% в июне). В годовом выражении сокращение розничных продаж замедлилось до 2,6% (в июне годовое сокращение составляло 7,7%). При этом их стоимостный объем превысил уровень прошлого года.

«Заметное улучшение ситуации наблюдалось в сегменте платных услуг (минус 25,5% после минус 31,4% в июне). Вместе с тем сохранение ограничений в секторе услуг и снижение доходов населения оказывали сдерживающее влияние на спрос», — отмечается в экономическом обзоре.



По данным Центробанка, в первой половине августа оперативные индикаторы указывали на замедление восстановления потребительской активности. По мнению регулятора, это, скорее всего, связано с исчерпанием эффектов отложенного спроса. Так, в первую неделю августа замедлился рост продаж непродовольственных товаров. Динамика услуг оставалась слабой. Отдельные улучшения наблюдались в сфере туристических услуг.