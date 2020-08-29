Чистая прибыль группы Газпромбанка за первое полугодие 2020 года составила 28,3 млрд рублей в сравнении с 36,1 млрд рублей за первое полугодие 2019-го. Таковы данные финучреждения по МСФО.



Чистые комиссионные доходы достигли 16,8 млрд рублей, чистая процентная маржа составила 2,7%, оставаясь на уровне первого полугодия 2019-го. Активы равнялись 7,072 трлн рублей (6,582 трлн на 31 декабря 2019 года).

Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле составила 2,4% в сравнении с 2,2% на 31 декабря 2019 года.

Объем средств на счетах клиентов — 5,452 трлн рублей в сравнении с 4,969 трлн рублей в конце 2019 года, отношение кредитов к депозитам на 30 июня 2020 года составило 89,4% в сравнении с 92,4% на 31 декабря 2019 года.

