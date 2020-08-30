Поток ипотечных заявок в июле и августе этого года оказался нетипично высоким для поры летних отпусков: многие опрошенные РИА Новости банки заявили почти о двукратном росте спроса на жилищные кредиты. По их мнению, этому способствовало общее снижение ипотечных ставок и запуск льготной программы под 6,5% годовых.

Промсвязьбанк, например, в июле двукратно нарастил выдачу ипотеки: 8,2 млрд рублей против 4,1 млрд в июле 2019 года. В августе объем выданных ипотечных кредитов составил, по предварительным данным, 8,8 млрд рублей. Как пояснили в банке, сильнейшим стимулом для ипотечного рынка в этом году стала госпрограмма льготной ипотеки: у ПСБ на эту программу приходится более 50% всей ипотечной выдачи.

«Такие объемы выдачи в июле — августе — это значительный результат с учетом сезонного фактора. Обычно летом активность на ипотечном рынке снижается в связи с отпускным периодом. Но в этом году летом реализуется отложенный спрос после снятия режима самоизоляции. Кроме того, этим летом сохраняется довольно высокая деловая активность: из-за туристических ограничений отпускной сезон у многих сократился или сдвинулся», — говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

У ВТБ в июле и августе среднедневной поток заявок был на 8% больше значений июня и на 49% — июля — августа прошлого года. В кредитной организации это объяснили снижением кредитных ставок до исторического минимума.

По последним данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России в июле вернулась к снижению, опустившись за месяц на 0,22 процентного пункта до нового исторического минимума в 7,28%.



Банк «Открытие» тоже фиксирует значительный рост обращений за ипотечными кредитами: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем заявок на получение кредита в июле вырос более чем в 2,2 раза к июлю 2019 года, а по неполным итогам августа — почти в два раза.



По данным Новикомбанка, в августе количество ипотечных заявок увеличилось в четыре раза, в июле — в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес у потенциальных клиентов вызывает программа рефинансирования ипотечных кредитов, по ней в банк поступило наибольшее число заявок. Около 25% — это заявки на приобретение недвижимости на вторичном рынке.

У банка «Санкт-Петербург» прирост по ипотечным заявкам составил 22% в июне, 80% в июле, а прогноз банка на август — 108%. РНКБ в июле — августе выдал ипотечных кредитов на 3,3 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года в 1,9 раза по количеству выданных кредитов и в 1,8 раза по сумме.