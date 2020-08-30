Впервые за последние три года количество обращений за микрокредитом на подготовку к школе уменьшилось, причем вдвое, показали данные микрокредитной организации Creditter. Однако средний размер целевого займа, наоборот, вырос. При этом самые крупные суммы брали не в столичных городах, а на Чукотке, в Еврейской АО и Республике Тыва.



По данным исследования, во второй половине августа за займами с целью «подготовка ребенка к школе» обратились лишь 40,5 тыс. человек, что в два раза меньше, чем в прошлом году (81 тыс.), и на 46% меньше, чем в 2018 году (59,13 тыс.). Максимальный спрос, который зафиксировала компания, пришелся на 24—26 августа, то есть примерно за неделю до Дня знаний.

Однако средняя сумма целевого займа, наоборот, выросла (по сравнению с прошлым годом). Так, если в 2019 году размер выданного микрокредита варьировался от 6,5 тыс. до 11,6 тыс. рублей в зависимости от региона, то в 2020 году этот коридор составил уже 8,1 тыс. — 17,4 тыс. рублей. Максимальные суммы были выданы на Чукотке (17,4 тыс. рублей), в Республике Тыва и Еврейской АО (по 15 тыс.), Москве (12,7 тыс.), Санкт-Петербурге (11,2 тыс.), Самаре (9,55 тыс.) и Саратове (9,1 тыс.).

«Безусловно, карантин отразился на потребительском поведении россиян, заставил более внимательно и тщательно планировать свой бюджет, — комментирует исполнительный директор компании Creditter Фарида Валуева. — Снижение доходов, неопределенность с работой, вероятность второй волны пандемии и нового карантина — все это заставляет заемщиков проявлять бдительность и трезво оценивать свои финансовые возможности. Именно с этим мы связываем снижение обращений за микрокредитами в преддверии такого затратного 1 сентября. Уверена, что если бы не пандемия, то праздник знаний был бы намного ярче и стоил бы родителям намного дороже».