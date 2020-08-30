Министерство финансов Великобритании разрабатывает планы крупнейшего повышения налогов за десятилетия для того, чтобы компенсировать потери бюджета из-за общенационального карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса нового типа. Глава Минфина Риши Сунак намерен привлекать ежегодно до 25 млрд фунтов стерлингов (33,3 млрд долларов), сообщает газета The Sunday Telegraph.

Источники в правительстве подтвердили изданию, что чиновники обсуждают возможность повышения с 10% до 20% размера базисной налоговой ставки на продажу активов и с 18% до 20% — налога на продажу второй квартиры или дома. Для более состоятельных граждан, которые платят налоги по повышенной ставке, размер сбора может быть увеличен до 40% (с 28% и 20% соответственно). Рассматриваемые предложения также включают в себя уменьшение объема пенсионных послаблений, введение налога на электронные продажи, повышение топливных и иных сборов.

Газета The Sunday Times в свою очередь упоминает о намерении британского Минфина повысить с 19% до 24% налог на прибыль компаний, что позволит дополнительно привлечь 12 млрд фунтов стерлингов (16 млрд долларов) в бюджет в следующем году и 17 млрд фунтов стерлингов (22,7 млрд долларов) в 2023—2024 годах. Оба издания пишут, что подобные планы вызывают резкое противодействие бизнеса, который понес существенные потери во время пандемии, а выживание многих компаний оказалось под угрозой.