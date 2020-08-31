Эксперты в августе фиксируют резкий рост появления фишинговых мошеннических сайтов по продаже билетов, пишут «Известия» . Так, в Group-IB рассказали, что за последний месяц лета их число увеличилось почти в три раза. Компания обнаружила более 100 фейковых сайтов, предлагающих якобы дешевые авиабилеты. Большая часть из них уже заблокирована. Столкнуться с мошенничеством сейчас можно во всем, что касается путешествий: бронь номеров в отелях, аренда авто, отметили в компании.

В «Лаборатории Касперского» в течение лета обнаружили более 130 русскоязычных фейковых ресурсов с предложением купить билеты, рассказали в компании. Агрегатор Tutu.ru за три летних месяца выявил семь мошеннических сайтов, которые мимикрировали под дизайн сервиса. В Aviasales отметили, что за последний год вместе с партнерами из Brand Security заблокировали около 500 мошеннических сайтов, предлагающих поддельные авиабилеты. В компании сообщили, что совместно с BrandSecurity и Роскачеством запустили проект «Настоящийбилет.рф», в котором можно ввести адрес проверяемого сайта. Данные анализируются в режиме реального времени, а фальшивые ресурсы блокируются в течение нескольких часов.

По словам экспертов, скорее всего, в ближайшее время вал такого мошенничества будет только нарастать. Наверняка уже заготовлены фейковые страницы для продажи билетов на концерты — злоумышленники лишь ждут, когда власти разрешат массовые мероприятия в закрытых помещениях, считают эксперты. Возможно, в этом году мошенничество в этой сфере набрало обороты, так как люди устали от изоляции, нехватки денег, неопределенности в будущем, на этом фоне многие забывают основные правила кибербезопасности или пренебрегают ими, чем активно пользуются злоумышленники, добавили эксперты.