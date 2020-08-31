Чистая прибыль банка «Открытие» за июль составила 0,6 млрд рублей. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе банка.

«Операционные доходы (до отчислений в резервы) в июле составили 8,7 млрд рублей, что на 20% выше показателя предыдущего месяца. Основными драйверами роста стали процентные и комиссионные доходы от клиентского бизнеса, а также чистый торговый результат», — отмечается в сообщении.

Чистая прибыль банка по итогам семи месяцев 2020 года составила 24,4 млрд рублей против 29,5 млрд за аналогичный период прошлого года. В банке поясняют, что свою роль в снижении показателя сыграли созданные за семь месяцев резервы на возможные потери (эффект — минус 5,5 млрд рублей).

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) достигли 73 млрд рублей против 72,1 млрд годом ранее. Процентные доходы по кредитному портфелю, которые являются одним из ключевых источников доходов банка, выросли на 31%, до 62,5 млрд рублей.

Активы банка в июле увеличились на 1%, с начала года — на 8%, составив 2,5 трлн рублей, свидетельствуют данные отчетности.

Кредитный портфель до вычета резервов в июле вырос на 5% (на 4% без учета валютной переоценки), в том числе корпоративный — на 6%, розничный — на 2%, следует из релиза. В банке подчеркивают, что объемы выдачи кредитов в июле достигли среднемесячного уровня I квартала 2020 года.

С начала года кредитный портфель банка до вычета резервов увеличился на 16% и составил порядка 1,6 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель составил 1,2 трлн рублей (плюс 16%), розничный — 432 млрд (плюс 15%).

Объем средств частных клиентов увеличился в июле на 2% (на 1% без учета валютной переоценки). По итогам семи месяцев объем средств клиентов вырос на 6% и превысил 1,8 трлн рублей. Объем средств юридических лиц увеличился на 10%, до 911 млрд, физлиц — на 3%, до 931 млрд. Доля текущих счетов в структуре клиентских привлечений увеличилась до 35% с 27% на начало года.



Регуляторный капитал банка за семь месяцев 2020 года увеличился на 15% за счет прибыли и положительной переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход и достиг 358 млрд рублей. «Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: по состоянию на 1 августа 2020 года Н1.0 составил 14,3% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 составил 177% (пороговое значение 15%), Н3 составил 186% (пороговое значение 50%)», — указано в сообщении «Открытия».