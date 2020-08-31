Треть россиян убеждены, что подростки должны начинать подработку еще в школе. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

«По мнению 12% респондентов, подростки должны начать подрабатывать уже в средней школе, а 21% опрошенных уверены, что начинать зарабатывать нужно в старших классах школы», — выяснили организаторы опроса.

Еще 23% опрошенных полагают, что искать работу необходимо на первых курсах обучения в вузах, столько же — что на последних, а 21% считают, что впервые начать работать можно уже по завершении обучения.

«92% жителей России уверены, что финансовую поддержку работающим подросткам оказывать необходимо. При этом 30% респондентов отметили, что это нужно делать до тех пор, пока подростки не найдут хорошую работу с достойной зарплатой», — сообщили в «Работе.ру».

По мнению 30% респондентов, помогать надо только в случае крупных трат — с покупкой квартиры или автомобиля, а 32% участников исследования указали, что финансово помогать взрослым детям нужно всегда. Лишь 8% опрошенных ответили, что взрослым детям можно не помогать финансово.



Опрос проводился в августе 2020 года среди 4,3 тыс. россиян старше 18 лет во всех регионах страны.