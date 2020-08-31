Среди предпринимателей, чьи компании имели финансовые резервы, большинство опасаются, что их может не хватить, чтобы пережить экономические трудности, говорится в результатах опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Большинство предпринимателей (79%) сообщили о снижении спроса на свои товары или услуги в период пандемии. Об этом чаще сообщали предприниматели, работающие в сфере торговли (88%), каждый пятый указал, что спрос в период пандемии практически не изменился. Более половины предпринимателей (54%) считают, что восстановление спроса займет год или дольше, каждый пятый (22%) — не раньше чем через полгода.

Компании большинства предпринимателей (62%) не имели к началу пандемии накоплений, 32% опрошенных сообщили, что их компании имели финансовые резервы. Среди тех, чьи компании встретили пандемию с накоплениями, большинство (81%) полагают, что их размера недостаточно, чтобы преодолеть сложности, связанные с пандемией. Как считают 19%, они смогут преодолеть экономические трудности с этими накоплениями, 19% из них указывают, что в случае потери компанией всех остальных источников дохода финансовых резервов хватит менее чем на месяц, 39% — не более чем на три месяца. При этом 24% сообщили, что накоплений компании хватит до полугода работы компании без доходов, а у 6% их хватит до года.

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Предприниматели в период кризиса в первую очередь уменьшали расходы на маркетинг и рекламу (42%). Треть компаний сокращали штат сотрудников, 26% уменьшали оклад персонала, 22% отказались от аренды офисов. Равные доли сокращали расходы на производство и ограничивали набор предоставляемых товаров или услуг.