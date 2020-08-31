Клиенты Сбербанка теперь могут бесплатно зарегистрировать свой бизнес — ИП или ООО с единственным учредителем — в офисах кредитной организации за один визит. Об этом в понедельник сообщили в финучреждении.

«Государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета не взимаются», — подчеркивается в релизе.



При регистрации бизнеса в отделении банка клиенту потребуются российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон с операционной системой iOS или Android и учетная запись в «Сбербанке Онлайн». Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в налоговую службу. Открытие счета в банке осуществляется дистанционно, без повторного визита в банк. Сервис предоставляется в офисах банка по обслуживанию корпоративных клиентов.