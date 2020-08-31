Экономика России может вернуться к докризисному уровню по занятости и росту промышленного производства уже в 2021 году, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».



«Я считаю, что уже в следующем году (можно) вернуться к докризисному уровню и по занятости, и по выпуску», — сказал он.

По словам Орешкина, экономике России удалось избежать глубокого падения благодаря антикризисной программе и выплатам населению.

Минтруд составил портрет безработного в период пандемии Прирост числа официальных безработных в России происходил параллельно с изменением их состава.

Орешкин также считает, что спад ВВП России в этом году будет около 4%. Помощник президента РФ сообщил, что поправки в нацпроекты будут включать меры поддержки бизнеса.