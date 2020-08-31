Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

«Россия не отказывалась от целей войти в пятерку экономик (мира). Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что в этом году она (цель) достигнута», — сказал Орешкин.

Он отметил, что теперь необходимо будет закрепиться в «пятерке» наиболее развитых экономик мира. «А дальше — исполнение и достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей позволит держаться в этой группе», — добавил он.

Орешкин: безработица в России достигла пика в июле — августе По его словам, экономике России удалось избежать глубокого падения благодаря антикризисной программе и выплатам населению.

По словам Орешкина, достижению цели войти в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности способствовали последствия пандемии. «Во многом этой цели, как ни странно, помог кризис, и на два года раньше мы достигли этой цели. Поэтому она из указа ушла (указ президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». — Прим. ред.), и Россия от нее не отказывалась», — сказал помощник главы государства.

Исполнение бюджета РФ в 2020 году будет лучше, чем планировалось в июне — июле, доходная база точно будет больше, сообщил Орешкин. «Очевидно, что по бюджету мы будем иметь ситуацию лучше, чем мы оценивали в июне — июле, когда мы консервативно подходили к оценкам. Сейчас очевидно, что и по прогнозу, и по бюджету ситуация будет лучше… Доходная база точно будет больше, чем планировалось», — считает он.