В Минтруде прорабатывают различные механизмы возвращения системы страхования занятости в России, но их применение без консультаций и согласования позиций с представителями и работодателей, и работников может только ухудшить ситуацию на рынке труда, пишет «Российская газета» . Об этом предупредил глава Минтруда Антон Котяков, выступая на совещании партии «Единая Россия», посвященном государственной политике в сфере повышения уровня занятости населения. Предполагается, что оптимальный механизм будет выработан в рамках Российской трехсторонней комиссии.

«Минтруд рассматривает разные системы страхования занятости, такая практика в России была, потом ее убрали для снижения административной нагрузки на бизнес. Ее возвращение потребует понимания объема дополнительных расходов работодателей. Если у бизнеса не будет стимула к открытому порядочному диалогу к мы не создадим рычага контроля и стимулирования работодателей, то могут появиться неправедные и нечестные схемы в трудовых отношениях», — сообщил Котяков.

Орешкин: безработица в России достигла пика в июле — августе По его словам, экономике России удалось избежать глубокого падения благодаря антикризисной программе и выплатам населению.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, страхование занятости хотя и повысит финансовую нагрузку на работодателей, может принести им очевидные выгоды.

«При сокращении производства, например, как это было в период пандемии, работодатель несет ощутимые издержки: он должен еще два месяца содержать персонал, потом начислить им выходное пособие. В случае введения страхования занятости, эта финансовая нагрузка могла бы лечь на службу занятости, предоставив компаниям большую свободу маневра. Да и работники будут уверены, что свои деньги они получат, никто не будет уговаривать их уйти «по собственному желанию» и лишиться положенных выплат, чтобы сократить свои издержки», — пояснил Исаев.