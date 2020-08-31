Безработным вновь придется лично обращаться в центры занятости после завершения ограничений, связанных с пандемией, пишет «Российская газета» , ссылаясь на главу Минтруда Антона Котякова. Он выступил на совещании партии «Единая Россия», посвященном государственной политике в сфере повышения уровня занятости населения.

«После снятия ограничений, связанных с пандемией, центры занятости будут и дальше использовать дистанционные процедуры межведомственного взаимодействия, но практика физического присутствия безработного в центре занятости будет возвращена, — это необходимо для эффективной работы с гражданином, помощи с поиском новой работы», — заявил Котяков.

По его мнению, это позволит повысить качество и скорость поиска подходящей вакансии или направления заявителя на курсы повышения квалификации.

Сейчас в России безработица находится на уровне 6,3%, свои вакансии ищут 4,7 млн граждан, добавил Антон Котяков. С начала года число безработных в стране выросло на 35% или 1,2 млн человек. На учет в центрах занятости с марта дополнительно встали 2,5 млн человек, общая численность зарегистрированных безработных достигла 3,6 млн человек.