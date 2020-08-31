Рынок новостроек продемонстрировал устойчивость в условиях пандемии коронавируса: с начала 2020 года цены на строящееся жилье росли и к середине лета в городах-миллионниках увеличились на 6%. Такую экспертную оценку, полученную порталом «Будущее России. Национальные проекты», приводит агентство ТАСС, выступающее его оператором.

По сравнению с началом года стоимость квадратного метра выросла на 7% в столичной агломерации, на 9% в агломерации Санкт-Петербурга и на 6% в городах-миллионниках, рассказал порталу руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Так, в городах-миллионниках, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, цена к июлю в среднем установилась на отметке 64 тыс. рублей за квадратный метр, тогда как в январе составляла 60 тыс. Жилье на первичном рынке Москвы подорожало со 191 тыс. рублей за квадратный метр в январе до 206 тыс. в среднем в июле, в Московской области — с 92 тыс. до 103 тыс., в Санкт-Петербурге — со 120 тыс. рублей в начале года до 126 тыс. в середине лета, в Ленинградской области — с 76 тыс. до 84 тыс.

Исследование: вторичное жилье в России подешевело в августе на 1,5% В аналитическом центре ЦИАН отметили, что основными причинами снижения цен стали невысокая активность клиентов из-за сезона отпусков, а также льготная ипотека на новостройки.

В августе рост цен прекратился, но их снижения не наблюдается, отметила управляющий партнер риелторской компании «Метриум» Мария Литинецкая. Среди факторов, влияющих на ценообразование, эксперт назвала переход к новой модели финансирования жилищного строительства (с 1 июля 2020 года), рост себестоимости, а также относительно высокий спрос. По ее прогнозам, квадратный метр в новостройках Москвы массового сегмента в годовом выражении может в среднем подорожать на 10%.



При оптимистичном развитии событий и сохранении высокой активности покупателей, в том числе инвесторов, желающих переложить средства из депозитов в недвижимость, до конца года можно ожидать роста цен в уже стартовавших проектах на 5—7%, сказала порталу председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.