Федеральная налоговая служба (ФНС) России продолжит сокращать количество налоговой отчетности для бизнеса в 2021 году. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 2021 года отчетность по форме 2-НДФЛ (в том числе с признаком 2/4), расчет 6-НДФЛ и приложение № 2 к декларации по налогу на прибыль организаций будет представляться в составе одной формы отчетности. Таким образом, три формы отчетности фактически будут объединены в одну.

В ФНС напомнили, что в 2017 году при передаче администрирования страховых взносов в ФНС четыре формы отчетности (в ПФР и ФСС) объединили в одну. «В результате количество показателей, отражаемых в отчетности, сократилось в 1,6 раза. Начиная с отчетности за I квартал 2020 года расчет по страховым вносам представляется по новой форме, в которой количество показателей сократилось еще в 1,3 раза. Упразднена форма «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год». За 2020 год и в последующем сведения о среднесписочной численности работников будут представляться в налоговые органы не отдельной декларацией, а в составе расчета по страховым взносам», — подчеркнули в ФНС.

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В ведомстве также напомнили, что с 1 января 2020 года для индивидуальных предпринимателей отменена необходимость представлять налоговую декларацию о предполагаемом доходе физического лица (4-НДФЛ). При этом налоговые агенты, имеющие несколько обособленных подразделений в одном муниципальном образовании, могут представлять отчетность (2-НДФЛ и 6-НДФЛ) и перечислять удержанный налог в бюджет по месту нахождения одного из них.

По данным пресс-службы, передача налоговым органам данных о продажах в режиме онлайн в будущем позволит отменить налоговую декларацию по УСН и необходимость вести книгу учета доходов. «Налоговый орган самостоятельно рассчитает налог на основе фискальных документов, поступающих от касс. Налогоплательщик будет ежемесячно получать электронное уведомление об уплате налога. При необходимости пояснений налогоплательщик через онлайн-сервисы ФНС России сможет обратиться в налоговые органы или самостоятельно разобраться в своей налогооблагаемой базе на сайте службы», — отметили в ФНС.