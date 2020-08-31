Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тинькофф Банка на уровне «ruA» со «стабильным» прогнозом, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.



«Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, приемлемым для розничного банка качеством активов, адекватными позициями по капиталу и ликвидности, высокими уровнями корпоративного управления и рентабельности. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает умеренно высокая социальная значимость банка, обусловленная широкими масштабами его бизнеса и структурой привлеченных средств», — говорится в релизе агентства.

Отмечается, что умеренно высокая оценка рыночных позиций отражает лидирующие позиции банка в сегменте кредитных карт и ориентацию на оказание высокотехнологичных услуг. Агентство указывает на относительно узкую специализацию на беззалоговом кредитовании физических лиц. Вместе с тем позитивно оценивается постепенная диверсификация бизнеса и появление обеспеченных ссуд в портфеле за счет развития новых продуктов, а также постоянное развитие трансакционного бизнеса, в том числе запуск брокерского обслуживания клиентов. Существенного кредитования связанных сторон не отмечается.



Уровень корпоративного управления и развития внутренней инфраструктуры банка оценивается как высокий. Большинство топ-менеджеров с 2007 года работают в банке и участвовали в его развитии с момента внедрения текущей бизнес-модели. «Высокая результативность реализации стратегии позволила банку на протяжении последних лет стать одним из лидеров рынка кредитных карт и демонстрировать высокую рентабельность при адекватном уровне кредитного риска», — отмечают аналитики.

Согласно планам по развитию банка на среднесрочную перспективу, ожидается дальнейшее укрепление позиций в ключевых сегментах бизнеса, а также развитие банка как экосистемы, что предполагает предоставление клиентам широкого перечня своих собственных услуг и продуктов партнеров.

Бизнес-модель банка предусматривает использование новаторских подходов к диджитализации своих услуг, что является значимым конкурентным преимуществом и позволяет банку самостоятельно разрабатывать все программные продукты.