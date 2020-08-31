Российские банки выдали 146,6 тыс. ипотечных кредитов с субсидированной ставкой в 6,5% на 396,1 млрд рублей. Такие данные опубликовал вице-премьер Марат Хуснуллин в Twitter в понедельник.

В целом кредитные организации получили 536,1 тыс. заявок по программе льготной ипотеки на жилье в новостройках, выдано 146,6 тыс. жилищных кредитов с субсидированной ставкой на 396,1 млрд рублей, приводится статистика в сообщении Хуснуллина. Он добавил, что ипотечное кредитование в целом пользуется популярностью у россиян. Так, по данным ЦБ, в июле 2020 года выдано почти 146 тыс. ипотек, что на 45% больше, чем годом ранее.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. На льготных условиях можно взять до 12 млн рублей ипотечного кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей кредита в остальных регионах. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее объявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15% и увеличении суммы кредитов, которую могут выдавать банки по этой программе, до 900 млрд рублей.