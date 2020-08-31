ВТБ меняет ставки в линейке автокредитования «ЭкстраЛайт», сообщает пресс-служба кредитной организации. При онлайн-оформлении заявки на сайте ставка по условиям с личным страхованием жизни снижается до 6,5% для новых автомобилей и 6,4% — для подержанных. Минимальная ставка по кредиту при включении всех страховых и сервисных услуг и подаче заявки онлайн для новых автомобилей составит 1%, для подержанных — 0,4% годовых.



«В случае если клиент не планирует приобретать страховые или сервисные услуги, базовая ставка по программе для новых автомобилей снижена на 4 процентных пункта и составит 10,5%. При выборе страхования жизни к ней можно получить дисконт 3 п. п., страхования автомобиля по программе «Вместо КАСКО» — 4 п. п., карты «Автолюбитель» с сервисными услугами — дополнительную скидку 1,5 п. п. Заемщики, оформляющие заявку на кредит через сайт банка получат дополнительный дисконт 1 п. п. Таким образом, ставка по кредиту для клиентов составит 1% годовых», — говорится в релизе.

Для заемщиков, приобретающих подержанные автомобили в кредит базовая ставка по программе снижена на 5 п. п. до 10,9%. На нее тоже распространяется система дисконтов: при подаче заявки на сайте банка клиенту доступна скидка в размере 1 п. п., при выборе страхования жизни — 3,5 п. п., страхования автомобиля в рамках «Вместо КАСКО» — 5 п. п., карты «Автолюбитель» — 1 п. п. С учетом всех дисконтов ставка для клиента составит 0,4% годовых.

Для зарплатных клиентов банка и тех, кто уже ранее кредитовался в ВТБ, дисконт в 1 п. п. к базовой ставке по программе применим вне зависимости от канала оформления заявки на кредит.

Получение кредита по программе «ЭкстраЛайт» доступно на срок от года до пяти лет, возможная сумма средств для новых автомобилей составляет от 300 тыс. до 5 млн рублей, для подержанных — от 100 тыс. до 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости транспортного средства.

При выборе подержанного автомобиля его максимальный возраст на момент погашения кредита не должен быть старше десяти лет для иностранных, четырех лет — для отечественных автомобилей. Для оформления кредита заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор.